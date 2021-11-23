Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de kaçak avlanan 5 kişiye 20 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de kaçak keklik ve tavşan avı yaptığı belirlenen 5 kişiye toplam 20 bin lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü görevlilerince, şehrin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi.
Ekipler, koruma kontrol faaliyetleri kapsamında denetlenen 23 avcıdan 5'inin belgesiz avcılık yaptığını tespit etti.
Kaçak avcılar hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem yapılarak toplam 20 bin lira ceza kesildi.
DKMP personelleri, avcıların kaçak avladığı 4 çil kekliği, 4 kınalı keklik ve 2 yaban tavşanı ile avda kullanıldığı belirlenen 4 tüfeğe el koydu.
Etiketler: Abdullah Avcı Kaçak Avcılık Tunceli
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