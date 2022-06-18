Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan ve belgesini yanına almayı unutan adayların yardımına ekipler yetişti.
Polis, Jandarma ve Zabıta ekipleri YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan veya kaybeden adaylar için seferber oldu.
Ekiplerde yardım isteyen adaylardan bazılarını en yakın nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi, bazılarına ise kaybettikleri sınav giriş belgesinin çıktısını aldı.
Sınava yetişemeyecek durumda olan adayları okullarına ulaştıran ekipler, okul çevrelerinde devam eden inşaat çalışmalarını durdurup, müzik yayını ve korna çalınması gibi durumlara da müdahale etti.
Adaylar, kendilerini sınav merkezlerine yetiştiren ekiplere teşekkür etti.
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