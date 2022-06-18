Polis, Jandarma ve Zabıta ekipleri YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan veya kaybeden adaylar için seferber oldu.

Ekiplerde yardım isteyen adaylardan bazılarını en yakın nüfus müdürlüğüne götürerek geçici kimlik belgesi, bazılarına ise kaybettikleri sınav giriş belgesinin çıktısını aldı.

Sınava yetişemeyecek durumda olan adayları okullarına ulaştıran ekipler, okul çevrelerinde devam eden inşaat çalışmalarını durdurup, müzik yayını ve korna çalınması gibi durumlara da müdahale etti.

Adaylar, kendilerini sınav merkezlerine yetiştiren ekiplere teşekkür etti.