Rekor başvuru yapıldı. Yaklaşık 5,5 milyon sınav kitapçığı ve cevap kağıdı basıldı. 3 milyon 243 bin 425 aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döktü.

YKS'de milyonlarca genç üniversite kapısını aralamak için yarıştı.

Üç oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu tamamlandı. Sınav Lefkoşa dahil toplam 208 merkezde yapıldı.

İlk oturum tamamlandı, ikinci ve üçüncüsü yarın

YKS'de ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) oldu. 10.15'te başlayan oturumda adaylar 120 soruyu yanıtlamak için 165 dakika ter döktü.

İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri'ne ise 160 soru için 180 dakika süre verilecek.

Son oturum olan Yabancı Dil Testi verilen süre ise 80 soru için 120 dakika. Yarın saat 15.45'te yapılacak.

Baraj puanı kalktı

Bu sene üniversiteye girişte baraj puanı uygulaması kaldırıldı.

İlk oturum olan TYT'nin süresi 30 dakika artırılarak 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı.

2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyenler, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek.

2022'den sonra bu uygulama geçerli olmayacak.

Nüfus müdürlükleri açık tutulacak

İki yıl aradan sonra sınava ilk kez maskesiz girildi. Sınav günleri nüfus müdürlükleri de açık tutulacak.