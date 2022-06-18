Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 07:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi. Tırda yüklü karpuzlar ise yola saçıldı.
Cihat B. İdaresindeki tır, Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri ayrımında M.A'nın kullandığı karpuz yüklü tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık görevlileri Cihat B.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
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