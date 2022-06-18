H.Ö'nün kullandığı otomobil, Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Nikah Dairesi yakınlarında tramvay yoluna girerek önce ağaca ardından Alaybey'den Ataşehir yönüne giden tramvaya çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi

Tramvay hattındaki otomobilin çekici tarafından kaldırılmasıyla, aksayan seferler normale döndü.

Öte yandan kazaya sebep olan sürücü H.Ö'nün aşırı hızlı ve alkollü olduğu, sürat nedeniyle caddedeki virajı alamayarak tramvay yoluna çıktığı öne sürüldü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.