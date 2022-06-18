Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 06:02Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Kontrolden çıkan araç önce ağaca sonra tramvaya çarparak durabildi
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kontrolden çıkan bir araç önce ağaca sonra tramvaya çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
H.Ö'nün kullandığı otomobil, Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Nikah Dairesi yakınlarında tramvay yoluna girerek önce ağaca ardından Alaybey'den Ataşehir yönüne giden tramvaya çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi
Tramvay hattındaki otomobilin çekici tarafından kaldırılmasıyla, aksayan seferler normale döndü.
Öte yandan kazaya sebep olan sürücü H.Ö'nün aşırı hızlı ve alkollü olduğu, sürat nedeniyle caddedeki virajı alamayarak tramvay yoluna çıktığı öne sürüldü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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