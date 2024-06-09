Sınava 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü

Dumlupınar Mahallesi'ndeki özel bir okulun çevresinde, ailesiyle birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne gireceği okula gelen öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü.

İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kimliği çıkarmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Bu sırada öğrenci ise sınava yetişemeyeceği korkusuyla panikle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti.

Sınav saatinden önce kimliğin çıkarılması vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı. Kimliğini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan genç kız yakınları tarafından teskin edildi.