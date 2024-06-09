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Türkiye
İHA 09.06.2024 11:42

Sınava 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üniversite sınavına girecek bir öğrenci, kimliğini okulun çevresinde bulunan mazgala düşürdü. Kimlik, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, genç kız da duygu dolu anlar yaşadı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki özel bir okulun çevresinde, ailesiyle birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne gireceği okula gelen öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü.

İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kimliği çıkarmak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Bu sırada öğrenci ise sınava yetişemeyeceği korkusuyla panikle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti.

Sınav saatinden önce kimliğin çıkarılması vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı. Kimliğini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan genç kız yakınları tarafından teskin edildi.

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İtfaiye Kimlik Kocaeli YKS
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Sınava 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü
Sınava 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü
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