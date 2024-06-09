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Türkiye
AA 09.06.2024 11:00

Gaziantep'te 35 mahallede planlı su kesintisi

GASKİ tarafından içmesuyu arıtma tesisi ve şebekelerinde yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında 35 mahallede 7 saat boyunca planlı su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Gaziantep'te 35 mahallede planlı su kesintisi

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (GASKİ) yapılan açıklamada, bugün 15.00-22:00 saatleri arasında kesinti uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, kesintinin yapılacağı mahalleler şu şekilde paylaşıldı:

"Şahinbey ilçesindeki, İstiklal, 60.Yıl, Deniz, Çağdaş, 23 Nisan, Binevler, 15 Temmuz, Osmangazi, Cumhuriyet, Kolejtepe, Beyazlar, Körkün Mimar Sinan, Körkün Bozdağ mevki, Yeşilyurt ve Beştepe mahallelerinde ve Şehitkamil ilçesindeki 8 Şubat, Boyno, Eyüpsultan, Hacıbaba, Karacaoğlan, Karşıyaka, Mevlana, Mithatpaşa, Pirsultan, Selimiye, Kayaönü, Beykent, Çamlıtepe, Gaziler, Onat Kutlar, Fıstıklı, Karacaahmet, Belkıs, Burak ve Göktürk mahallelerinde su kesintisi olacak."

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Gaziantep Su Kesintisi
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