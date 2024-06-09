Diyanet, çölyak hastası hacı adaylarına özel menü hazırlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonu kapsamında, hacı adaylarının sağlıklarına yönelik bu sene ilk defa yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Başkanlık, genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan ve suda erimeyen glüten isimli proteine karşı duyarlılık sonucu gelişen çölyak rahatsızlığı bulunan hacı adayları için yeni bir hizmet sundu.

Buna göre, hastalıklarına ilişkin raporlarını sunan hacı adayları için Diyanet İşleri Başkanlığının mutfağında özel menü hazırlanıyor. Hastalara uygun glütensiz ürünlerden hazırlanan yiyecekler çölyak hastası hacı adaylarının kaldıkları otellere hijyenik koşullarda, sıcak ve soğuk zincire uygun olarak sevk ediliyor. Şu ana kadar raporlarını sunan 13 çölyak hastası hacı adayı bu hizmetten faydalandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hacı adaylarına her alanda en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, geçen yıl hacılarına en çok hizmet sunan organizasyonlar arasında birincilik ödülü aldıklarını belirten Erbaş, bu yıl da 2024 haccına hazırlanan en iyi organizasyon ödülünün Türkiye'ye verildiğini bildirdi.