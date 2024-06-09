Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.06.2024 10:42

Diyanet, çölyak hastası hacı adaylarına özel menü hazırlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu sene ilk defa hayata geçirdiği uygulama kapsamında, çölyak hastası hacı adayları için özel menü hazırlıyor. Başkanlığın mutfağında glütensiz ürünlerden hazırlanan yiyecekler çölyak hastası hacı adaylarına veriliyor.

Diyanet, çölyak hastası hacı adaylarına özel menü hazırlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı hac organizasyonu kapsamında, hacı adaylarının sağlıklarına yönelik bu sene ilk defa yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Başkanlık, genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan ve suda erimeyen glüten isimli proteine karşı duyarlılık sonucu gelişen çölyak rahatsızlığı bulunan hacı adayları için yeni bir hizmet sundu.

Buna göre, hastalıklarına ilişkin raporlarını sunan hacı adayları için Diyanet İşleri Başkanlığının mutfağında özel menü hazırlanıyor. Hastalara uygun glütensiz ürünlerden hazırlanan yiyecekler çölyak hastası hacı adaylarının kaldıkları otellere hijyenik koşullarda, sıcak ve soğuk zincire uygun olarak sevk ediliyor. Şu ana kadar raporlarını sunan 13 çölyak hastası hacı adayı bu hizmetten faydalandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hacı adaylarına her alanda en iyi hizmeti vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, geçen yıl hacılarına en çok hizmet sunan organizasyonlar arasında birincilik ödülü aldıklarını belirten Erbaş, bu yıl da 2024 haccına hazırlanan en iyi organizasyon ödülünün Türkiye'ye verildiğini bildirdi.

ETİKETLER
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Sınava 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü
11:32
Çalışan annelere 325 euro destek projesine 5 günde 15 binden fazla başvuru
11:07
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
11:11
İstanbul yılın ilk 4 ayında 5,2 milyon yabancı turist ağırladı
11:06
TCG Kınalıada Korveti, Japonya'ya ulaştı
11:02
Gaziantep'te 35 mahallede planlı su kesintisi
Otlu peynire lezzet katan kekik türleri koruma altında
Otlu peynire lezzet katan kekik türleri koruma altında
FOTO FOKUS
Sınava 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü
Sınava 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ