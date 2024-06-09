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Türkiye
İHA 09.06.2024 10:35

Zonguldak'ta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdikleri operasyonla büyük bir tarihi eser kaçakçılığını ortaya çıkardı. Operasyonda yüzlerce sikke, heykel, biblo gibi tarihi eser niteliğindeki eşyalar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, adli makamlardan alınan arama kararı çerçevesinde A.K. ve E.K. isimli iki şüphelinin iş yeri, ikametgâh ve araçlarında arama yapıldı.

Arama sonucunda 1271 adet altın olduğu değerlendirilen sikke, 6 adet gümüş olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet gümüş renkli heykel, 1 adet gümüş olduğu değerlendirilen kolye ucu, 1 adet gümüş olduğu değerlendirilen insan başlı aslan biblosu, 2 parça halinde değerli maden olabileceği değerlendirilen taş parçaları, 1 adet altın olduğu değerlendirilen taşlı yüzük, 12 adet 9X19 mm çapında tabanca fişeği, yılan kamera ve aparatları olduğu değerlendirilen cihaz, görüntü aktarma ekranı, 5 adet define arama dedektörü ve aparatları, 3 adet el dedektörü ve aparatları, 2 adet hassas terazi, 2 adet harici hard disk, 2 adet cep telefonu, 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, A.K. isimli şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. E.K. isimli şüpheli ise adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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