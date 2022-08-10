Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamayla İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağış konusunda uyarıda bulunmuştu.

Beklenen yağış, bugün öğlen saatlerinden itibaren Silivri'de etkili olmaya başladı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollar kısa sürede göle döndü. Yağış, D-100 Karayolu'nda da trafik yoğunluğu oluşturdu.

3 araç suya gömüldü

Alibey Mahallesi'nde park halinde bulunan 3 araç yarıya kadar suya gömüldü. Bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Şerif Sokak da rögarların tıkanması üzerine su altında kaldı.

Silivri Belediyesi ve İSKİ ekiplerinin çalışmaları sürüyor.