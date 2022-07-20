Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silivri'de takla atan otomobil devrildi: 1 ölü
İstanbul Silivri'de D-100 karayolunda önündeki araca çarpan otomobil, takla atarak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Silivri D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyreden otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil takla atarak yol kenarına savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, M.G. olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden gencin cenazesi morga götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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