Haber Giriş: Kaynak: DHA
Silivri'de seyir halindeki araç yandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Silivri ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı. Araçtaki 2 kişi son anda kurtuldu.
Silivri'de, 61 AAY 817 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halindeyken araçtan dumanların yükseldiğini gördü. Otomobil sürücüsü alev alan aracını hemen yol kenarına çekti.
Yanındaki yolcu ile birlikte son anda araçtan çıkabilen sürücü, otomobile yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.
[Fotoğraf: DHA]
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç yangınına müdahale etti. Ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: silivri araç yangını istanbul silivriSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 04:32
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