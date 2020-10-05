Bornova ilçesinin Meriç Mahallesi'nde, hurda işi yapan kişilere kiralanan arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, alanda çok sayıda yanıcı madde olması nedeniyle hızla büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, hurda işi yapan kişilerin, yaklaşık 2 hafta önce işe yarar malzemeleri alarak alanı boşalttığı ve kalan malzemelerin hurdacılar tarafından bırakılan çöpler olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.