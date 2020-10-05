Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da bir evde yangın: Garajdaki otomobil ve eşyalar yandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında, evin bitişiğindeki garajda bulunan otomobil ve eşyalar yandı.
Bodrum Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, evin garajına sıçradı. Yangını fark eden ev sakinleri dışarıya çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak yangını, evin arka kısmındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Yangın söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri çevre güvenliği sağlarken, ev sahipleri ile vatandaşlar bir süre panik yaşadı.
Yangın nedeniyle evin bazı kısımlarında hasar oluştu, garajdaki otomobil ile bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili, ekipler evde inceleme yaptı.
Etiketler: Muğla Bodrum bodrum ev yangınıSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 23:15
Sıradaki Haber
Manisa'daki kazada 7 kişi yaralandı, 15 koyun telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz