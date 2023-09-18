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Türkiye
AA 18.09.2023 12:52

Silivri'de fabrika yangını: 1 gözaltı

İstanbul Silivri'de, otluk alanda çıkarak bir plastik ambalaj fabrikasına sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yol kenarındaki kuru otları yakarak yangının başlamasına neden olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı.

Silivri'de fabrika yangını: 1 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Alipaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda, saat 12.38'de, çıkan yangın, bitişiğindeki plastik fabrikasının bahçesinde bulunan plastik konteynerlere sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangına, 12 itfaiye ile 11 AFAD ekibi müdahale etti.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.

Silivri'de fabrika yangını: 1 gözaltı

Soğutma çalışmaları başlatılan yangının, bir zanlının, yol kenarındaki kuru otları yakmasıyla başladığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen E.K. gözaltına alınırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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