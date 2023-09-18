Silivri'de fabrika yangını: 1 gözaltı

Alipaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda, saat 12.38'de, çıkan yangın, bitişiğindeki plastik fabrikasının bahçesinde bulunan plastik konteynerlere sıçradı.
Kısa sürede büyüyen yangına, 12 itfaiye ile 11 AFAD ekibi müdahale etti.
Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.
Soğutma çalışmaları başlatılan yangının, bir zanlının, yol kenarındaki kuru otları yakmasıyla başladığı tespit edildi.
Kimliği belirlenen E.K. gözaltına alınırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.