Afetzedeleri kiralık ev vaadiyle dolandıran 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, internet üzerinden "kiralık ev" vaadiyle kapora aldıkları depremzedeleri dolandırdığı öne sürülen 13 zanlıya yönelik 15 Eylül'de düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan D.T, F.K, N.C.K. ve C.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli aranıyor.

Mersin'de, polis ekipleri, internet üzerinden "kiralık ev" vaadiyle kapora aldıkları depremzedeleri dolandırdığı öne sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, aralarında kentte yaşayan vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişiyi aynı yöntemle mağdur eden 13 şüphelinin kimliğini tespit etmişti. Ekiplerin 15 Eylül'de çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda 10 zanlı yakalanmış, adreslerde bir miktar sentetik ecza, çok sayıda kredi kartı, doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.