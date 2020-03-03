İstanbul Silivri açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti.

Yat yanarak batarken, olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Ölen kişilerin cesedi Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıdı. Yangında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.