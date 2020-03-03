Haber Giriş: Kaynak: İHA, DHA
Silivri açıklarında yatta yangın: 2 ölü
Silivri açıklarında lüks yat yanarak battı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
İstanbul Silivri açıklarında bir yatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yaklaşık 25 kilometre açıktaki yatta çıkan yangına çevredeki gemiler müdahale etti.
Yat yanarak batarken, olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Ölen kişilerin cesedi Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıdı. Yangında 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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