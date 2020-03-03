İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın kardeşi Yunus Baysal, Konya'da vatani görevini yapıyor.

"55 günüm kaldı. Şehit haberini aldık, üzüldük ama çok gururluyuz. Değil bir tane Emre, bin tane Emre, bin tane Yunus bu vatana feda olsun."

Şehit ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da yalnız bırakmadı.

[Fotoğraf: DHA]

Şehidin kardeşi, evlerine taziyeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygulandıran isteğini işte bu sözlerle iletti:

"Cumhurbaşkanımız sordu bana, 'Gidecek misin?' diye. Ben de 'Cumhurbaşkanım, ben görevimi borcumu bitireceğim. Artık kalıcı olarak kalmak istiyorum."