Şanlıurfa'nın merkezinde ikamet eden Gören ailesinin oğulları 12 yaşındaki Mustafa ile 13 yaşındaki Yunuscan Gören, dün sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.

İki kardeşin bulunması için çalışma başlatıldı

Okuldan erken ayrıldıkları tespit edilen Gören kardeşlerden haber alınamayınca aile, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Polis ve jandarma ekipleri iki kardeşlerin bulunması için bölgede çalışma başlattı.

Baba Mahmut Gören, çocuklarını bulmak için seferber olduklarını söyledi.

Oğullarının en son kent merkezinde görüldüğünü belirten Gören, "Çocuklarımın ikisinin de ayağında siyah spor ayakkabı vardı. Birinin üzerinde siyah eşofman diğerinin üzerinde ise kolsuz yelek bulunuyor. Çocuklarımı görenler, 0542 542 82 06 numaralı telefondan bana ulaşabilir. Allah rızası için herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.