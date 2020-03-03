Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Anadolu Ajansı
Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi
Vatan uğruna canını ortaya koyan Mehmetçiğe, bir destek de Meryem nineden geldi. Hatay Reyhanlı'daki askeri birliğin önüne giden yaşlı kadının sözleri yüreklere dokundu.
Kollarını açtı, sardı sarmaladı yükselen sesiyle Mehmetçiği. 84 yaşındaki Meryem Özdil, Hatay Reyhanlı'daki askeri birliğe koştu, "Türkiye'yi kimse yıkamaz" dedi. İdlib'de görev yapan Mehmetçiğe desteğini haykırdı.
Meryem Nine, gözyaşları içinde sevgisini gösterdi.
"Hepimiz askerlerimizin yolunda öleceğiz. Ölürüm yiğitlerimin yoluna."
[Fotoğraf: AA]
Çeşitli şehirlerden gelen vatandaşlar da Reyhanlı'da Mehmetçiğe Türk bayrağı ile destek konvoyu oluşturdu.
Etiketler: meryem nine mehmetçik sevgisi Hatay reyhanlıSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 14:27
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