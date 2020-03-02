İsrail'in Kasım 2019'da Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, evlendikten sonra yaşayacakları ev yıkılan Filistinli Muhammed Zurub ve eşi, düğün tarihini ertelemeyerek İsrail'in hayallerini de yıkmasına izin vermedi.

Düğünün diğer düğünlerden farksız olması için davetliler ve düğün sahipleri ellerinden geleni yaptı.

[Muhammed Zurub | Fotoğraf: AA]

"İsrail evimi yıktı ama hayallerimi yıkamadı"

Damat Zurub, "10 yıldır babamla birlikte dairemi yapmaya çalışıyordum. Tam bitirdim derken İsrail uçaklarının attığı bombalarla evimiz yıkıldı. İsrail evimi yıktı ama hayallerimi yıkamadı." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yaşadığı bu olaya rağmen evlenip bir yuva kurma hayalini ertelemeyen Zurub, kararlaştırdıkları tarihte düğünü yapma amacını şu sözlerle anlattı:

"Ailem yıkımdan sonraki aylarda bir gün dahi rahat yüzü görmedi, evsiz barksız kaldık. Annemin hüznünü biraz olsun gidermek ve ailemin yüzünü biraz güldürmek için düğünümü ertelemedim."

[Fotoğraf: AA]

"Sevinmek bizim de hakkımız"

Evinin enkazını gösteren damat, "Sevincimizi çalmaya ve ailemin hayalini elinden almaya çalışan uçakların yaptıklarından sonra görüyorsunuz bu enkazın üzerinde düğünümü yapıyorum. Bakın biz bugün yıkıma, bombardımana, ablukaya ve acılara meydan okuyarak birlikte eş ve dostlarımızla eğleniyoruz. Sevinmek ve mutlu yaşamak bizim de hakkımız." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Zurub ailesi, oğullarının enkazın yanında düğün yapılmasında ısrarcı olduğunu, tüm dünyaya "bombardıman, abluka, yıkım sevincimize ve hayatımızı sürdürmemize engel olamayacak" mesajı vermek istediğini söyledi.

Anne Meha Zurub da oğlu Muhammed'in yanaklarından öperek, "Bu mutlu günümüzü yıllardır bekliyorduk. Onlar evimizi yıktılar ama içimizdeki sevinci yok edemediler." diyerek sevincini dile getirdi.