Haber Giriş:
Hacizli gayrimenkulleri vekaletle satıyorlardı
Ankara'da kamu haczi nedeniyle satışı yapılamayan gayrimenkulleri üçüncü şahıslar adına vekaletle sattığı belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu haczi nedeniyle satışı yapılamayan gayrimenkulleri üçüncü şahıslar adına vekalet ile sattığı belirlenen kişilere, Mali Suçlarla Mücadele Şubesince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
15 şüpheli gözaltına alınırken, 10 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.
Son Haberler
- 15:15
- 15:13
- 15:13
- 15:09
- 15:07
Sıradaki Haber
İdlib şehidinin kardeşi: TSK'da görev almak istiyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz