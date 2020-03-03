İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu haczi nedeniyle satışı yapılamayan gayrimenkulleri üçüncü şahıslar adına vekalet ile sattığı belirlenen kişilere, Mali Suçlarla Mücadele Şubesince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

15 şüpheli gözaltına alınırken, 10 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.