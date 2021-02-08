Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silahlı soyguncuyu sahte bileziklerle kandırdı
Konya'da bir kuyumcunun dükkanına silahlı soyguncu girdi. Kuyumcu, soyguncuyu "demo" olarak tabir edilen 30 imitasyon bilezikle kandırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Karatay ilçesindeki Aşık Şems Sokak'ta bulunan kuyumcuya giren kişi, dükkan sahibi Mehmet Bağcıatal'a çeyrek altın almak istediğini söyledi.
Bağcıatal'ın çeyrek altınları çıkarmak için eğilmesini fırsat bilen kişi, belindeki silahı çıkararak dükkan sahibinden vitrindeki bilezikleri poşete doldurmasını istedi.
Kuyumcu, gerçeği yerine demo bilezikleri torbaya doldurdu
Dükkan sahibi Bağcıatal ise vitrindeki; kuyumcular arasında "demo" olarak tabir edilen imitasyon 30 bileziği poşete doldurdu. Silahlı soyguncu poşeti aldıktan sonra dükkandan çıkıp koşarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Altın
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