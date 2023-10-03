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Türkiye
AA 03.10.2023 11:08

Silah kazasında şehit olan polis için Bitlis'te tören düzenlendi

Bitlis'te görev sırasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Ertuğrul Kırık'ın naaşı Bitlis'te düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Silah kazasında şehit olan polis için Bitlis'te tören düzenlendi

Görev esnasında dün yaşanan silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis memuru Kırık için Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Kırık'ın Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından öz geçmişi okundu.

"Teşkilatımız her zaman yanınızda olacaktır"

İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, törende yaptığı konuşmada, Özel Harekat Şubesi kadrosunda görevli polis memuru Kırık'ın, dün yaşadığı elim kaza sonucu şehit olduğunu söyledi.

Kırık'ın, teşkilatta çalıştığı süre boyunca yurdun çeşitli yerlerinde ve yurt dışında fedakarca görevini ifa ettiğini belirten Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması için mesai harcamıştır. Çok kıymetli şehit ailemiz, sizler Ertuğrul kardeşimizin bizlere emanetisiniz. Teşkilatımız her zaman yanınızda olacaktır. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Allah mekanını cennet, makamını Ali eylesin."

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Evli ve 1 çocuk babasıydı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından silah arkadaşları, Kırık'ın naaşını tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşıdı.

Evli ve bir çocuk babası olan şehit Kırık'ın naaşı, memleketi Erzurum'a uğurlandı.

Törene, Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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