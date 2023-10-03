Kiracıları eve girmesin diye kapılara yapıştırıcı sürdü

İstanbul Çekmeköy'de, ev sahibi ve kiracıları arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sonrası binada yaşayan ev sahibi, kiracıların bulunduğu dairelere ait sayaçları söktü. Ardından da kapıların anahtar deliğine yapıştırıcı sürdü.

Günlerdir eve giremeyen kiracılar, ev sahibinden şikayetçi oldu.

"Burası benim evim ve ben burada yaşamak zorundayım"

Ev sahibi yüksek kira istediği için kabul etmediklerini söyleyen kiracı Selma Koç, "Elektrik, su ve doğalgaz saatlerimizi söküyor. Bizi kameralardan takip ediyor, evden gittiğimiz zaman anahtar ucunu kırıyor içine de yapıştırıcı sürüyor. Eve giremeyelim diye yapıyor bunu. Bunu defalarca yaptı ve biz çilingir çağırarak açtırdık. Burası benim evim ve ben burada yaşamak zorundayım. 40'tan fazla saatimizi söktü. Her seferinde biz karakola gidip ifade verdik. Binada bulunan diğer dairelerde bunu yapıyor" dedi.

"Çantamda Karga burun taşıyorum, çünkü evime giremiyorum"

Ev sahibinin eylemlerine maruz kalan kiracı Pınar Erdoğan da yaklaşık 2 aydır bu baskının devam ettiğini söyledi.

Ev sahibinin kirayı 6 bin 500 liradan 14 bin liraya yükselttiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben de ödeyemeyeceğimi söyledim. Devletin vermiş olduğu yüzde 25 kuralını hatırlattım. Daha sonrasında biz savcılığa gittik. Ev sahibi sahte kontrat düzenleyip elektrik ve suyumu kapattırdı. 2-3 gündür evime geldiğimde kapımın kilidinde yapışkan olduğunu gördüm. İkinci kez kapımı açtırıyorum. Ben şu anda dışarıda bir başkasının montu ile duruyorum. Benim evim var içeride eşyalarım var fakat evime girip eşyalarımı alamıyorum.

Bir kadın olarak ben çantamda Karga burun taşıyorum, çünkü evime giremiyorum. Yağmur yağıyor montumu almak istiyorum, en temel ihtiyacım olan duş almak istiyorum. Gidip bir başkasının yanında kalmak istemiyorum. Şu anda arkadaşımın evinde kalıyorum ve onun kıyafetlerini giyiyorum."