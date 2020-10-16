Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışma kapsamında Pervari-Siirt kara yolunda seyir halinde olan bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.