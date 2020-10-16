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Siirt'te zehir tacirlerine yönelik operasyon: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Siirt'te emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışma kapsamında Pervari-Siirt kara yolunda seyir halinde olan bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 1 kilogram eroin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 16:16
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