Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde sahte içkiden zehirlenen kadın yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'de metil alkol zehirlenmesi sonrası hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.
Evinde rahatsızlanan 24 yaşındaki Derya A. Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahale sonrası sahte içkiden zehirlendiği belirlenen Derya A, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Derya A. buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Sahte İçki Sahte AlkolSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 15:57
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