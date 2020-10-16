Haber Giriş: Kaynak: AA
Niğde'de zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Niğde'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Yeşilgölcük beldesi Tırhan köy yolunda minibüs ve 3 otomobil zincirleme kaza yaptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan araçlardaki Elif Asya, Emre, Meryem ve Hilal Rüzgar ile Ayşe ve Kadir Evrensel, Mehmet Erdal, Halil Temelli ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Emre Rüzgar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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