Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi.

Sedat D. idaresindeki ticari taksi ile Şafak B. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan ticari taksi park halindeki otomobile çarparak yol üzerinde bulunan bir sitenin bahçe duvarında asılı halde kaldı. Kazada taksi sürücüsü Sedat D. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sedat D., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.