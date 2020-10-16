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Firari FETÖ hükümlüsü Çanakkale'de yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Çanakkale'de, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Biga ilçesinde yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç'nin Biga ilçesinde olduğu ihbarını aldı.
Adresi tespit edilen R.Ç. jandarma ekiplerince yakalandı.
Hükümlünün işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 15:09
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