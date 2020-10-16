Haber Giriş: Kaynak: AA
Polis adaylarının eğitimlerine başlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Polis memuru adaylarının eğitimlerine yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri uygulanarak başladığı açıklandı.
Polis Akademisi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitimlerin 8 ay süreceği belirtildi.
Teşkilatımızın yeni Polis Memuru adayları, Polis Meslek Eğitim Merkezlerimizde 8 ay sürecek zorlu eğitimlerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında başlamışlardır. pic.twitter.com/8uz2GoTf3v— Polis Akademisi (@paedutr) October 16, 2020
Ayrıca paylaşımda, adayların Covid-19 tedbirleri uygulanarak polis eğitim merkezlerine kabul edildikleri anlara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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