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Türkiye
AA 25.03.2024 12:40

Siirt'te yoğun kar elektrik arızalarına sebep oluyor

Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle elektrik iletim hattında oluşan arıza, Dicle Elektrik tarafından giderildi. Ekiplerin kara saplanan araçları ise daha sonra bölgeye sevk edilen iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Siirt'te yoğun kar elektrik arızalarına sebep oluyor

Kar ve şiddetli rüzgar Pervari'nin Doğan mevkiindeki iletim hattında arızaya neden oldu.

Arıza nedeniyle 1265 abonenin bulunduğu 12 köyün elektriği kesildi.

Kar 2 metreye ulaştı

Bunun üzerine Dicle Elektrik Siirt İl Müdürlüğü bünyesinde görevli 11 personelden oluşan 3 acil müdahale ekibi, arızayı gidermek için harekete geçti.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgeye ulaşmaya çalışan ekiplerin aracı kara saplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yolun geri kalanını yürüyen ekipler, bölgeye ulaşarak arızayı giderdi.

Ekiplerin kara saplanan araçları ise daha sonra bölgeye sevk edilen iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Elektriksiz kalan abonelere enerji tedariği

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Elektrik'in şebeke operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, olumsuz hava koşullarının birkaç gün önce Şırnak'ta, hafta sonu da Siirt'teki elektrik şebekelerinde arızaya yol açtığını belirtti.​​​​​​​

Tüzün, "Yaşanan arıza nedeniyle elektriksiz kalan abonelerimize olabilecek en kısa sürede enerji tedarik ettik. Olumsuz hava koşullarında, gece gündüz demeden canla başla görev yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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