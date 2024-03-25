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Türkiye
İHA 25.03.2024 12:28

Fren yerine gaza basınca araçla eve daldı

Beşiktaş’ta otomobiliyle yokuş aşağıya seyreden sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımda yürüyen kadına çarpıp bir eve daldı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Beşiktaş Yıldız Mahallesi’nde öğretmenlik yaptığı okula gitmek için evinden çıkan Ayşe Ağbaş, otomobile binip yola çıktı. Kadın sürücü dik bir yokuştan indiği esnada iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

Kontrolden çıkarak hızlanan otomobil, önce kaldırımda yürüyen Cristina Pisano isimli İtalyan kadına çarptı ardından da çarptığı kadınla birlikte Selver Yaprak’ın evine daldı.

Yolda yürüyen vatandaşlar da ölümden kıl payı kurtuldu, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Ayşe Ağbaş’ı ve aracın çarpması sonucu eve düşen İtalyan Cristina Pisano’yu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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