Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 5 yaralı

Ahmet Ş'nin kullandığı otomobil, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Onur Y. idaresindeki otomobil ile Ahmet D. idaresindeki çöp toplama kamyonuna çarptı.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Ayşe B.Y., Nurgül G. ve Melek S.G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.