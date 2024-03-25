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Türkiye
İHA 25.03.2024 11:27

Etleri sıyrılmış yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında etleri kemiklerinden sıyrılmış yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu.

Etleri sıyrılmış yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu
[Fotograf: İHA]

Ali Hocalı Mahallesi’ndeki sulama kanalında yüzlerce at ve eşeğin kesildikten sonra geriye kalan parçalarının su birikintisi içine atıldığı, çevredeki köpek ve kediler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa savrulduğu görüldü. 

Etleri sıyrılmış yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

Çevreye kötü koku yayıldı

Çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.

Etleri sıyrılmış yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

“Her zaman olan bir şey”

Çevrede oturan vatandaşlar duruma isyan etti. Mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana’nın değerini düşürüyor." diye konuştu.

Etleri sıyrılmış yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu

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