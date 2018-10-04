Siirt'te sokağa çıkma yasağı sona erdi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon bölgesinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla merkez Koçlu, Bayraktepe ve Ekmekçiler köyleri ile Tillo ilçesine bağlı Çınarlısu ve Taşbalta köyleri ve buralara bağlı Alkumru, Elmacık, Erenler mahalleleri ile Akyayla köyünün Kargacık Mahallesi'nde 3 Ekim saat 17.00'den itibaren duyurulan sokağa çıkma yasağının 19.00 itibariyle kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

