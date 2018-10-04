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Evde 18 bin litre sahte rakı ele geçirildi

Mersin Tarsus'ta imalathane olarak kullanılan bir evde 18 bin litre sahte rakı ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

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Evde 18 bin litre sahte rakı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde sahte rakı üretildiği yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tarsus'a bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde sahte rakı üretilen evi belirledi.

Ekipler eve yaptıkları operasyonda, 18 bin litre sahte rakı, alkollü içki yapımında kullanılan 1 arıtma cihazı, 2 alkol ölçüm cihazı, 3 filtre, 2 damıtma varili ele geçirdi.

Evde bulunan Gökhan G. gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
 

Etiketler: sahte rakı, Mersin, Tarsus
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