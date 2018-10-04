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Evde 18 bin litre sahte rakı ele geçirildi

Mersin Tarsus'ta imalathane olarak kullanılan bir evde 18 bin litre sahte rakı ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:01





