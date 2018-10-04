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Bursa'da ekmek zammı geri çekildi

Bursa'da eylül ayının başında yapılan zamla 1 lira 50 kuruşa satılan 250 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa indirildi.

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Bursada ekmek zammı geri çekildi

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin, 3 Eylül tarihli ve 7 sayılı toplantısında, 250 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 50 kuruş olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62'nci maddesi gereğince Bursa Valiliği ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan toplantı neticesinde 5 Ekim'den geçerli olmak üzere 250 gram ekmeğin, önceki fiyatı 1 lira 25 kuruş üzerinden satışının devamına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: bursa, Ekmek, bursa valiliği
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