Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı
Siirt'in Baykan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
M.G. idaresindeki minibüs, Veyselkarani Beldesi Karakaya köyü mevkiinde şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki 4 kişi öldü, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Siirt Trafik Kazası
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