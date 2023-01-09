Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
[Fotograf: DHA]
Siirt'in Pervari ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrilen minibüsteki 6'sı ağır 12 kişi yaralandı.
Siirt’in Pervari ilçesi Beğendik beldesi ile Bitlis'in Hizan ilçe sınırları arasındaki kara yolunda minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazada 6'sı ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, Hizan, Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Siirt Trafik Kazası
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