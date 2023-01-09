Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bir tırdan 4 milyon 375 bin doldurulmuş makaron çıktı
Konya'da kaçakçılığa geçit verilmiyor. Ekiplerin bir tırda yaptığı aramada 4 milyon 375 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Aksaray'dan gelen bir tırı kent girişinde durdurdu.
Araçta arama yapan polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde 4 milyon 375 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Ele geçirilen kaçak sigaraların diğer illere sevk edilmek üzere Konya'ya götürüldüğü belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Konya Kaçakçılık Makaron
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