Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Aksaray'dan gelen bir tırı kent girişinde durdurdu.

Araçta arama yapan polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde 4 milyon 375 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Ele geçirilen kaçak sigaraların diğer illere sevk edilmek üzere Konya'ya götürüldüğü belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.