Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zehir tacirlerine geçit verilmedi: 37 tutuklama
[AA (Arşiv)]
Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 339 zanlıdan 37'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 339 zanlıdan 37'si tutuklandı.
Aramalarda, 3,4 kilogram esrar, 1 kilo 493 gram sentetik uyuşturucu, 199 gram eroin, 7 gram kokain, 7 gram skunk, 186 uyuşturucu hap, 9 bin 780 sentetik ecza maddesi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Narkotik Uyuşturucu
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