Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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