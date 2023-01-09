Karadeniz Bölgesi’nde 3 gündür etkili olan hava şartları hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk ve rüzgarlı havalarda ağ atmakta güçlük çeken balıkçılar, az miktarda balık avlarken, küçük balıkçı kayıkları ise hiç ağ atamadı. Durum böyle olunca tezgahlarda çoğu balığın yeri boş kaldı.

Tezgahlarda, az miktarda mezgit, levrek ve somon bulunurken, Sinop açıklarında avlanan hamsi ise 50 liradan satılıyor.

“Palamut sezonu iyi geçti ancak hamsi az ve küçük”

Perşembe Balıkçılar Kooperatif Başkanı Ünal Karadeniz, sezon başlarında palamut balığının bol miktarda avlandığını belirterek, palamut sezonunun güzel geçtiğini söyledi.

Karadeniz, “Sezon devam ediyor ve palamut sezonu iyi geçti. Ancak hamsi önceki yıllara göre az ve küçük. Denetimler de devam ediyor. Sürdürülebilir balıkçılık anlamında biz de küçük balıkları tutmamaya dikkat ediyoruz. 2-3 gündür fırtına var ve çeşit balık azaldı. Tabii fiyatlara da yansıdı” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

“Hava muhalefeti nedeniyle ürün çeşidi az”

Perşembe ilçesinde 40 yılı aşkın süredir balıkçılık yapan Erdal Çamaş, hava muhalefeti nedeniyle ürün çeşitliğinin az olduğunu söyledi. Çamaş, “Balıkçılar hava muhalefeti dolayısıyla kayıkla denize açılamadı. Bu nedenle balık olmuyor veya az geliyor, bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Şuanda Marmara hariç Karadeniz’in bu tarafına doğru hava şartları olumsuz, kayıkların da çoğu açılmadı. Tezgahlarda balıklar zayıf. Hava durumunun düzelmesi durumunda inşallah tezgahlarımız yine şenlenecektir” şeklinde konuştu.

“Az olduğu için fiyatlar yüksek”

Özay Çakır isimli balıkçı da olumsuz hava şartlarında kayıkların denize ağ dökemediğini ifade ederek, “Sert havalarda ağ dökülürse ağ bozulur ve yırtılır. Bunlar milyonluk ağlar. Şuan hava muhalefeti nedeniyle balık tutulamadığı için tezgahlarda balık yok, olanların da fiyatı yüksek. Şuanda hamsi, mezgit, istavrit, ve kanca balıkları geliyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan tezgahlarda hamsinin kilogramı 50, mezgit 70, levrek ve somon 140 liradan satılıyor.