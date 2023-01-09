Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de, Datça'nın 228 kilometre açığında Yunanistan'ın Girit Adası yakınlarında, bugün saat 10.11'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Datça'nın Yazıköy, Cumalı, Yaka, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde hafif şekilde hissedildi.

Zeminden 10,05 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.