Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Van, Hakkari ve Adrahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat

Yarın, yurdun iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Orta ve Batı Akdeniz'de yağışlı hava hakim olacak. Yağışların, Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor. Yağış alan bölgelerde ayrıca güneyli yönlerden (40-70 km/sa) kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Çarşamba günü, Marmara, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile birlikte Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneybatısında da yağış görülecek. Yağışlar yüksek kesimlerde kar, kalan kesimlerde yağmur, Eskişehir, Uşak, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar ve Mersin'de is kuvvetli olacak. Rüzgarın, Ege'nin güneyinde, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-60 km/sa) kuvvetli esmesi bekleniyor.

Perşembe günü, Ege'nin güney kıyıları, Orta ve Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı ile güneybatısında yağış görülecek. Yağışlar yüksek kesimlerde kar şeklinde olacak. Kalan kesimlerin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Bazı illerde hava durumu

Cuma günü, yağışların yurdun batı kesimlerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 9, İstanbul'da 14, Samsun'da 15, Diyarbakır'da 10, İzmir'de 15, Erzurum'da 5 dereceye kadar yükselecek. Gece en düşük sıcaklık değerleri ise Erzurum'da -10, Ankara'da -2, İstanbul'da 6, Samsun'da 4, Diyarbakır'da -5, İzmir'de 6 derece civarında seyredecek.