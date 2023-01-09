Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te kamyonet şarampole devrildi: 9 yaralı
[Fotograf: AA]
Bitlis'in Hizan ilçesinde kamyonet şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Hizan'a 45 kilometre mesafedeki Döküktaş köyü Topluca mezrasında Hamdin Kaya yönetimindeki kamyonet şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası kamyonette sıkışan bazı yolcular, AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralanan 9 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Bitlis Trafik Kazası AFAD
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