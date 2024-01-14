Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti

İlçeye bağlı Kirazlı köyünde yaşayan 1 yaşındaki Muhammed Efe rahatsızlanınca yakınları durumu yetkililere bildirdi.
Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İl Özel İdaresi ekiplerince yolun kardan temizlenmesi ile bebek, iş makinesine alınarak ambulansa ulaştırıldı.
Muhammed Efe ambulansla Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şirvan'ın Yağcılar köyü mevkiinde kardan kapanan yolda mahsur kalan pikaptaki 4 kişi de ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.