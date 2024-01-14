Giresun’da 45 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Giresun Valiliği, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) tarafından yapılan açıklama göre, Giresun ve ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Çanakçı’da 3, Dereli’de 13, Doğankent’te 1, Görele’de 25, Keşap’ta 1 ve Tirebolu’da 2 olmak üzere toplamda 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle yüksek kesimlerde ve yaylalarda etkili olan karla mücadelede, sorumluluk sahasındaki İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma ile buzlanmaya karşı tuzlama ve kumlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yetkililer tarafından vatandaşlara çağrıda bulunularak, araçlarda zincir, takoz, çekme halatı ve diğer tüm tedbirlerin alınarak trafiğe çıkılması uyarısında bulunuldu.