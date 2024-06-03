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Türkiye
AA 03.06.2024 00:04

Siirt'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Siirt'te gümrük kaçağı 3 bin paket sigara ile 491 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt-Eruh kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 3 bin paket sigara ele geçirdi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Baykan ilçesi Veyselkarani Beldesi uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada ise 491 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerce M.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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